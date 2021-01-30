شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يربط "الإفراج" عن المستحقات المجمدة بتحسن النتائج فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين و تغريم محمد بازوكا لاعب الفريق، 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.

أغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة المصرى تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.