شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب الإسماعيلي الجديد لـ"آرى بابل" حتى يستمر داخل الملاعب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، فى قدرات الأنجولى آرى بابل مهاجم الدراويش لأنه سبق ودربه أثناء توليه الإدارة الفنية لنادى بريميرو دي أجوستو أول أغسطس الأنجولى خلال فترتين مختلفتين.

وشارك "بابل" تحت قيادة المدرب البوسنى فى 128 مباراة خلال جميع البطولات المحلية والأفريقية سجل خلالهم 59 هدفًا مما أدى إلى الاعتماد عليه قائدًا للفريق داخل وخارج الملعب.

وتحدث يوفيتش، عن المنضم للإسماعيلى هذا الموسم فى وقت سابق، قائلًا : إن بابل لاعبًا رائعًا يعلم جيدًا مدى مسئوليته داخل الملعب ولابد من بذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق الإنتصارات وعندما أراه فى حالة قلق شديد قبل اللقاءات المهمة أعرف تماما أنها ستكون أفضل مبارياته".

وواصل : "ويعرف أيضًا كيف يتلقى النصائح خاصة فى الأمور السلبية حتى لا يقع فيها مجددًا وفى أحد المباريات تعرض للطرد لكن عقب عودته من الإيقاف تألق بشكل كبير بزيادة أهدافه مع الفريق بعد التخلص من الضغوط النفسية، كما أننى فشلت فى إيجاد لاعبًا بديلًا له عندما رحل عن النادى للإحتراف الخارجى".

بينما وجه مهاجم الدراويش رسالة عاطفية يوم 5 يوليو الماضى عندما قال: "كل الإعجاب والتقدير لـ ( يوفيتش ) بعد دعمه الرياضى والنفسى الذى قدمه لى خلال مسيرتى الكروية، فلقد فكرت فى تعليق الحذاء مرارًا وتكرارًا وعدم العودة إلى المستطيل الأخضر ولكن بفضل إصراره منحنى الفرصة للحفاظ على الإستمرار داخل الملاعب".

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.