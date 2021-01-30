شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول تحذير من سيد عبد الحفيظ للاعبي الاهلي في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق من اختراق الاجراءات الاحترازية المشددة التى تم فرضها على البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة أمس ، الجمعة، قبل خوض منافسات كاس العالم.

وطالب عبد الحفيظ، الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم مغادرة الغرف كما حذر عبد الحفيظ اللاعبين من أى تجمعات فى الغرف من أجل الحفاظ على سلامة الجميع ولتجنب مواجهة أى غرامات من اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والموجودة في قطر قد دخلت الفقاعة الطبية المخصصة لها في فندق الإقامة بالدوحة، في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وحصلت البعثة على تعليمات طبية مشددة بعدم مغادرة الغرف لحين الحصول على نتائج المسحة الطبية، التي خضع لها الجميع في مطار الدوحة فور الوصول.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مقر إقامتها في قطر، وتمت إجراءات التسكين بسهولة، وتوجه الجميع إلى غرفه لبدء عملية العزل الصحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الأخيرة، التي أجريت فور الوصول إلى قطر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.