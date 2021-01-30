شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يشاهد مباراة الإسماعيلى وبيراميدز من المدرجات ..ويظهر فى تدريب الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشاهد البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم السبت من المدرجات على أن يبدأ عمله مع الدراويش بداية من غداً الاحد استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة العاشرة للدوري والمقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية .

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ستة شهور إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.