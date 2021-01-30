شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يوسف أوباما فرس الرهان الرابح فى هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض اللاعبين قادرون على جذب أنظار عشاق الساحرة المستديرة مهما كانت انتماءاتهم للاستمتاع بمهاراته الفنية مع الساحرة المستديرة، ويعتبر يوسف أوباما صانع ألعاب نادى الزمالك أحد اللاعبين المميزين فى الكرة المصرية، من حيث مهاراته التى تمكنه من فك الشفرات الدفاعية الصعبة وتسجيل الأهداف المتميزة والتى تمتع عشاق كرة القدم.

لاعب القلعة البيضاء أثبت مراراً أنه فرس الرهان الرابح فى قيادة الهجوم الأبيض، ونجح بفضل مهارته فى اكتساب ثقة عشاق القلعة البيضاء، وأصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، وتوهج تهديفيا مع انطلاق الموسم الجارى ليعتلى صدارة هدافى الدورى العام برصيد 5 أهداف.

يوسف أوباما هو أحد أبناء قلعة ميت عقبة، بدأ مسيرته مع الزمالك لاعباً بقطاع الناشئين، وفى موسم 2013 تم تصعيده إلى الفريق الأبيض، وبعد 26 مباراة شارك فيها مع الأبيض صنع خلالها 3 أهداف وسجل هدفين، غادر أوباما البيت الأبيض فى موسم 2014 لينضم إلى صفوف الاتحاد السكندرى باحثاً عن فرصة أكبر للمشاركة .

ارتدى يوسف أوباما قميص زعيم الثغر فى 35 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أخرين، ثم رحل إلى وادى دجلة، ليشارك فى 14 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع أخر.

فى موسم 2017، عاد يوسف أوباما من جديد إلى البيت الأبيض ليستكمل مسيرته الكروية ويتألق ويثبت جدارته بالبقاء فى نادى الزمالك، ومع فرسان ميت عقبة شارك أوباما فى 112 مباراة بعد عودته، سجل خلالهم 25 هدفاً وصنع 16 أخرين لزملائه بالفريق واعتلى صدارة هدافى الدورى مؤخراً.



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