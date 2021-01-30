شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يرشح الغانى كوامى أبوكو للزمالك.. ويؤكد: مروان حمدى الأنسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أشرف قاسم المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، بترشيح مهاجم غاني لإدارة النادي من أجل التعاقد معه في يناير الجاري، وهو كوامي ابوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عام ويتصدر هدافي الدوري الغاني، لاسيما وإن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد اوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.

من جانبه أكد أشرف قاسم إنه يري إن مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة هو أفضل المهاجمين المصريين ويستطيع قيادة هجوم الزمالك وتعويض رحيل مصطفي محمد، والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.