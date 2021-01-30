شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يرشح الغانى كوامى أبوكو للزمالك.. ويؤكد: مروان حمدى الأنسب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام أشرف قاسم المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، بترشيح مهاجم غاني لإدارة النادي من أجل التعاقد معه في يناير الجاري، وهو كوامي ابوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عام ويتصدر هدافي الدوري الغاني، لاسيما وإن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.
ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد اوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.
من جانبه أكد أشرف قاسم إنه يري إن مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة هو أفضل المهاجمين المصريين ويستطيع قيادة هجوم الزمالك وتعويض رحيل مصطفي محمد، والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.
فى الوقت نفسه، يكثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع نظرائهم بنادى سموحة، لحسم صفقة حسام حسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالفريق السكندرى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بهاية شهر يناير الجارى.
وتأكد مسئولو الزمالك من عدم بيع حسام حسن لأى نادٍ فى مصر، عكس التصريحات التى أدلى بها فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة أمس وأكد خلالها أنه نجح فى بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية الكبرى مقابل 40 مليون جنيه، ومن الصعب الدخول فى مفاوضات مع الزمالك لبيع اللاعب مرة أخرى.
وترغب الإدارة البيضاء فى التعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد، وفى حال إيجاد صعوبة فى ضم حسام حسن نظرًا للمطالب المالية الضخمة التى يشترطها فرج عامر، فمن المنتظر اللجوء لأسماء بديلة من أجل التعاقد معها، أو يستكمل الزمالك الموسم بدون التعاقد مع مهاجم جديد، والاعتماد على العناصر المتواجدة ومن بينهم عمر السعيد.