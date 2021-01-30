"ارتجاج في المخ ".. الأهلي يشهد اختبار الفيفا لقانونه الجديد بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا أن كأس العالم للأندية، ستشهد اختبار القانون الجديد، المتعلق بإجراء تغييرات إضافية في حالة إصابة لاعبين بارتجاج في المخ.

وبعد أزمات عديدة بشأن تعرض لاعبين لإصابت خطيرة خلال المباريات، ناتجة عن ارتجاج بالمخ، قرر مجلس الاتحاد الدولي إيجاد حلول تساعد الأندية على التعامل مع تلك الحالات، وتقرر السماح بتغييرين إضافيين في حالات إصابات اللاعبين بارتجاج.

وتبعًا للائحة التي تم اعتمادها، سيتم السماح للفريق المنافس بعدد مكافىء من التبديلات، عند إجراء أحد الفرق تغييرات إضافية، وستستخدم تجربة بريميرليج لتقديم ملاحظات بشأن ذلك التطوير في اجتماع (IFAB) السنوي، خلال شهر مارس المقبل.

وتظهر التغييرات الإضافية في مباريات كرة القدم، الخاصة بإصابة اللاعبين بـ "ارتجاج المخ"، في الدوري الإنجليزي الممتاز، كأول دوري رسمي في العالم يجري تلك التغييرات.

وتبعًا لصحيفة "ذا أتلتيك" تمت الموافقة رسميًا على موعد السماح بتلك التغييرات، لتبدأ من منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بريميرليج

في السادس من شهر فبراير المقبل، ، حيث تم إبلاغ الأندية بذلك القرار ، بعد التصويت على الأمر في شهر ديسمبر الماضي.

لكن تجربة بريميرليج ستختلف عن نظيرتها في مونديال الأندية، الذي تنطلق منافساته في الرابع من فبراير المقبل، ويشارك به الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر إجراء تبديل واحد في البطولة، بينما سمحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإجراء تغييرين لكل فريق في حالات الارتجاج.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أقرت أيضًا في شهر ديسمبر الماضي، السماح بجلوس تسعة لاعبين على دكة البدلاء خلال المباريات، بدلًا من سبعة، رغم رفض العودة لقاعدة التغييرات الخمسة، المسموح بها بشكل استثنائي في الموسم الحالي، في ظل استمرار جائحة كورونا.

كما وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث المبدأ على اعتماد تغييرات إضافية خلال المباريات، بجانب التغييرات الثلاثة الرسمية، في حالات إصابة لاعبين بارتجاج بالمخ، بعدما وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على التجربة، قبل إقرار الأمر رسميًا أمس.

وبعد البدء باستخدام التجربة في كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز، يتأهب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاستخدام تغييرات الارتجاج في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.