فاروق لمصراوي: كان لابد من احتراف مصطفى محمد.. وسينجح مع جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أُسدل الستار على ملف صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير الحالي.

وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.

وانضم المهاجم صاحب الـ23 عاماً إلى قائمة طويلة تضم العديد من اللاعبين المصريين الذين خاضوا رحلة احترافية في أرض الأناضول.

"الخليج 365" تواصل مع عدد من النجوم الذين قضوا فترة احترافية في تركيا، لسؤالهم عن رأيهم في الصفقة وتوجيه نصائح للمهاجم الشاب في أول تجربة احترافية له.

وتواصل "الخليج 365" مع محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، والذي سبق له خوض تجربة احترافية قصيرة في تركيا عبر بوابة نادي أنقرة التركي.

وقال فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرى أن مصطفى محمد كان لابد من احترافه، وهو انتقل إلى نادي جالاتا سراي التركي وهو أحد أكبر الأندية في تركيا بجانب فنربخشة وبشكتاش".

وأضاف: "الدوري التركي يعتمد على القوة البدنية، هو دوري لا يمتلك المهارة مثل الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، ولكنه من أقوى الدوريات في أوروبا وأرى أنه أقوى من دوريات عديدة في أوروبا، وأرى أن صفقة انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي جيدة للغاية".

ووجه فاروق نصيحة إلى مصطفى محمد بشأن تجربته الاحترافية، قائلاً: "الذهاب إلى جالاتا سراي خطوة رائعة لمصطفى، وإذا كان يريد أن يستمر في الاحتراف، يجب عليه أن يركز هناك وأن يبتعد عن كلام الأشخاص وألا يتوقف طموحه، والجميع يأخذ محمد صلاح كقدوة لهم لأن صلاح يجدد طموحه دائماً، ومتأكد من نجاح مصطفى محمد في تركيا مع جالاتا سراي".

واختتم لاعب الأهلي السابق حديثه عن وضع الزمالك بعد رحيل مصطفى محمد: "لا أعتقد أن الزمالك سيتأثر برحيل مصطفى محمد، فريق الزمالك فريق جيد ورأينا خلال مبارياته الأخيرة ما فعله ويمتلك فاعلية كبيرة على المرمى أمام الخصوم، ويجب أن يأخذ المهاجمين الشباب الفرصة ليكونوا خلفاء لمصطفى محمد في الزمالك مثل أسامة فيصل وحسام أشرف، هؤلاء اللاعبين جيدين ويجب أن يلعبوا مباريات أكثر لكي يكونوا قادرين على تعويض مصطفى محمد".