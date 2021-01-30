بالمواعيد والقنوات.. أرسنال ويونايتد ضمن مباريات السبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقام اليوم السبت، مباراة هامة ومرتقبة في الدوري الإنجليزي، بين أرسنال ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ21 لـ"بريميرليج".

ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، أبرز مباريات السبت الكروي بالمواعيد والقنوات.

5.00: المقاولون العرب وإنبي (أون تايم سبورتس 2).

7.30: الإسماعيلي وبيراميدز (أون تايم سبورتس 1).

- الدوري الإنجليزي

5.00: مانشستر سيتي وشيفلد يونايتد (بي إن سبورتس 2).

7.30: أرسنال ومانشستر يونايتد (بي إن سبورتس 1).

10.00: ساوثامبتون وأستون فيلا (بي إن سبورتس 2).

5.15: ريال مدريد وليفانتي (بي إن سبورتس 3).

7.30: فالنسيا والتشي (بي إن سبورتس 3).

10.00: فياريال وسوسيداد (بي إن سبورتس 3).

4.00: بولونيا وميلان (بي إن سبورتس 4).

7.00: سامبدوريا ويوفنتوس (بي إن سبورتس 4).

9.45: انتر ميلان وبينفينتو (بي إن سبورتس 4).

- الدوري السعودي

5.00: الاتفاق واتحاد جدة (السعودية الرياضية).