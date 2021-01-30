بالمواعيد والقنوات.. أرسنال ويونايتد ضمن مباريات السبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تقام اليوم السبت، مباراة هامة ومرتقبة في الدوري الإنجليزي، بين أرسنال ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ21 لـ"بريميرليج".
ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، أبرز مباريات السبت الكروي بالمواعيد والقنوات.
- الدوري المصري
5.00: المقاولون العرب وإنبي (أون تايم سبورتس 2).
7.30: الإسماعيلي وبيراميدز (أون تايم سبورتس 1).
- الدوري الإنجليزي
5.00: مانشستر سيتي وشيفلد يونايتد (بي إن سبورتس 2).
7.30: أرسنال ومانشستر يونايتد (بي إن سبورتس 1).
10.00: ساوثامبتون وأستون فيلا (بي إن سبورتس 2).
- الدوري الإسباني
5.15: ريال مدريد وليفانتي (بي إن سبورتس 3).
7.30: فالنسيا والتشي (بي إن سبورتس 3).
10.00: فياريال وسوسيداد (بي إن سبورتس 3).
- الدوري الإيطالي
4.00: بولونيا وميلان (بي إن سبورتس 4).
7.00: سامبدوريا ويوفنتوس (بي إن سبورتس 4).
9.45: انتر ميلان وبينفينتو (بي إن سبورتس 4).