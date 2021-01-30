بعد ضم مصطفى.. جالاتا سراي يعير هداف الفريق لـ"وست بروميتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن وست بروميتش ألبيون الإنجليزي عن استعارة مباي دياني، مهاجم جالاتا سراي، حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد ساعات من اتفاق الفريق التركي على استعارة مصطفى محمد، مهاجم الزمالك لعام ونصف العام.

واستطاع مباي دياني أن يتصدر قائمة هدافي جالاتا سراي في الموسم الحالي برصيد 11 هدفًا، ووسينتقل إلى وست بروميتش نظير حصول جالاتا سراي على قرابة 2 مليون دولار مقابل إعارته حتى نهاية الموسم الجاري، وهو نفس المبلغ الذي سيدفعه للزمالك مقابل مصطفى محمد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأعار نادي جالاتا سراي مهاجم شاب بالفريق لعب على مباريات قليلة خلال الموسم الحالي وهو علي يافوز كول، إلى دنزيلي سبور حتى نهاية الموسم الجاري أيضًا.

وتعاقد جالاتا سراي مع مصطفى محمد بعدما طلبه المدير الفني فاتح تريم بشكل علني لدعم هجوم الفريق. ويحتل جالاتا سراي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل بشكتاش الصدارة بفارق نقطتين ولعب مباراة أقل.