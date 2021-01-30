بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والاتفاق” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021 ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاتحاد والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “جعفر الصليح”.

وتقام مواجهة الاتحاد والاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.

يتواجد الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، جمعها من 15 مباراة، فاز في 6 مناسبات، وتعادل في 7، وتعرض للخسارة مرتين، وسجل لاعبوه 18 هدف، واهتزت شباكه 13 مرة.

في المقابل، يحتل نادي الاتفاق المركز السابع وفي رصيده 21 نقطة من 15 مباراة، فاز في 6 مناسبات، وخسر مثلها، وتعادل في 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 24 هدف، واستقبلت شباكه 25 هدف.

وتعادل الاتحاد في الجولة الماضية أمام النصر بنتيجة (1-1)، فيما خسر الاتفاق من “اهلي جدة” بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتهى آخر لقاء جمع الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم 18 أكتوبر 2020 على ملعب الجوهرة المشعة.

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