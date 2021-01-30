بث مباشر | مشاهدة مباراة وفاق سطيف وشباب بلوزداد في الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “وفاق سطيف وشباب بلوزداد” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021 ضمن الجولة 11 من الدوري الجزائري.

ينقل بث مباشر مباراة “وفاق سطيف وشباب بلوزداد” على القناة الجزائرية الثالثة، كما ينقل على القناة الرابعة الامازيغية.

وتقام مواجهة وفاق سطيف وشباب بلوزداد على ملعب 20 أغسطس 1956 تنطلق صافرة بداية اللقاء من الحكم الجزائري “سعيدي محمد” في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت الجزائر، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

يتصدر وفاق سطيف جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 23 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 2، وتلقى خسارة وحيدة كانت أمام “مولودية الجزائر”، وسجل لاعبوه 15 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة جمعها من 8 مباريات، انتصر في 5، وتعادل في 3، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد في المسابقة، وأحرز لاعبوه 14 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

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