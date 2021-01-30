شكرا لقرائتكم خبر عن 66% من القراء يتوقعون عدم استمرار الزمالك على قمة الدوري بعد تصدر المسابقة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع استمرار الزمالك على قمة الدوري بعد تصدر المسابقة أمس؟"، توقع غالبية القراء عدم استمرار الأبيض على قمة الدورى.

وتوقع 66% من القراء عدم استمرار الزمالك على قمة الدوري بعد تصدر المسابقة الخميس الماضى بعد هزيمة المقاصة 4 – 1، فيما توقع 34% منهم استمرار الأبيض على قمة الدورى.