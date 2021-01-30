شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخشى مفاجآت بيراميدز الليلة فى الجولة الثامنة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الأهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.

من جهته طالب أحمد العجوز، المدير الفني المؤقت للإسماعيلى، لاعبيه بالتركيز الدفاعى واستغلال أنصاف الفرص للفوز بالمباراة لتعديل مسار الدراويش بجدول الدوري، بينما يسعى الأرجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز للعودة لسكة الانتصارات بعد سلسلة التعادلات التي وقع فيها الفريق السماوى وأبعدته عن سباق المنافسة على اللقب مع الاهلى والزمالك.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام بيراميدز مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلى مكونا من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".