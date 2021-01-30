2 مليار يورو.. أزمة الديون وشبح ميسي يهددان عرش برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

أظهر تقرير نشرته سي إن بي سي عربية، أن الوضع المالي لنادي برشلونة الأسباني الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على المحك، بسبب الديون والخسائر، وهزائمه الأخيرة بالساحرة المستديرة.

وبحسب التقرير، بلغت ديون نادي برشلونة 1.2 مليار يورو إلى جانب ديون قصيرة الاجل بنحو 730 مليون يورو واجبة السداد قريبا.

وبعيدا عن كون النادي يدرس تخفيض الرواتب وتقليل النفقات، لكنه يواجه أزمات أيضًا بسبب ديونه المستحقة لصالح أندية أخرى مقابل صفقات لم يسدد إجمالي قيمتها.

ووفقا لما نقلته سي إن بي سي، يبلغ حجم ديون برشلونة لصالح أندية أخرى بقيمة إجمالية 126 مليون يورو، نتيجة الصفقات خلال السنوات الأخيرة، بينها 29 مليون يورو لضم نجم ليفربول كوتينيو.