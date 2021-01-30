شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق باب العروض مع نهاية الميركاتو للحفاظ على تركيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو المقاولون العرب باب العروض التى ترددت منذ انطلاق الميركاتو الشتوي الجاري بشكل تام، للحفاظ على تركيز اللاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد دخول أكثر من لاعب دائرة اهتمامات نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد تألقهم مع ذئاب الجبل، وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة، أن النادى لا ينوي التفريط في أى لاعب مهما كانت المغريات من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتخطى المرحلة الصعبة التى يمر بها بسبب تراجع النتائج.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد خوض 9 مباريات حيث، فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في مباراة وتلقو 6 هزائم، واستقبلت شباك المقاولون 14 هدفاً فيما سجل لاعبو ذئاب الجبل 9 أهداف.

وكان المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أعلن عن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري، وقال عادل في تصريحات خاصة، إن المقاولون نجح فى ضم كل من، محمد رزق لاعب وسط إنبي، وأحمد حسن مكي، بالإضافة إلى أحد ناشئي الاتحاد، وذلك لتدعيم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجاري.

ويستعد المقاولون لمواجهة فريق إنبي بالجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها اليوم، السبت، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحسين مركزهم بجدول المسابقة بعد النتائج السلبية التى شهدتها بداية الموسم الجاري.

وعمل الجهاز الفني للمقاولون طول الفترة الماضية، على تصحيح الأخطاء الدفاعية التى تسببت في استقبال الفريق لـ 5 أهداف خلال أخر مباراتين أمام الأهلي وسموحة بالدوري العام، وذلك من أجل تحسين النتائج وتحسين وضع الفريق بجدول الدوري.