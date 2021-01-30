أروابارينا يدرس الدفع بوادي لقيادة هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز محاضرة فنية مع لاعبى فريقه، فى فندق الإقامة بالإسماعيلية قبل مواجهة الدراويش في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وحرص المدير الفنى لبيراميدز على منح لاعبى فريقه بعض التعليمات الفنية الأخيرة لتنفيذها خلال مواجهة الإسماعيلى، كما شدد أروابارينا على ضرورة تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، كما كشف أروابارينا خلال المحاضرة عن تشكيل الفريق فى ظل غياب أحمد فتحى عن خط الدفاع، لاسيما أن المدير الفنى يدرس الاعتماد على محمود وادى لقيادة الهجوم، خاصة مع تراجع مستوى جون أنطوى الملحوظ خلال المواجهات الماضية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الإسماعيلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - علي جبر - محمود عبد القادر عبد المجيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي

وشهدت القائمة عودة محمد فاروق بعد شفائه من الإصابة، كما غاب أحمد فتحى لتعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية فى مواجهة الأهلى الأخيرة، كما استمر استبعاد عبد الله بكرى والمهدى سليمان.