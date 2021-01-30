شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخفض مديونية شركة الـvar إلى 80 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لاتفاق مع الشركة المنفذة لتقنية الفيديو لتخفيض قيمة المديونية لتصبح 80 ألف يورو بدلا من 150 ألف يورو، عبارة عن مستحقات للشركة بعد تطبيق التقنية فى الدورى المصرى الموسم الماضى والحالى.

وراجعت اللجنة الثلاثية بالجبلاية العقود مع الشركة الاسبانية، وتم التأكد أن تكلفة تطبيق التقنية فى الدورى 1800 يورو بدلا من 3000 يورو، وذلك بأثر رجعى ليتم تخفيض المديونية إلى 80 ألف يورو.

وعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا للشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصرى فى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التى حددها الاتحاد المصرى خلال المناقصة التى أجريت فى هذا الشأن.

كما قررت الشركة، بعد الاستماع لمشاكل التطبيق، تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة فى إسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصرى أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أى قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية فى مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصرى.