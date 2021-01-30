شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي يسمح بالتغييرات الإضافية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سمحت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، استخدام الأندية التبديلات الإضافية أثناء المباريات اعتبارا من يوم 6 فبراير المقبل، وذلك في حالة واحدة فقط. وأوضحت الرابطة أنه سيتم البدء في تجربة استخدام التبديلات جراء الإصابة بالارتجاج الدماغي خلال المباريات، حيث يمكن استخدام تبديلين إضافيين بشكل دائم في حال حدوث إصابات في الرأس، حتى ولو كان قد تم استخدام كل التغييرات العادية.

وسيتمكن الفريق المنافس من الرد على هذا الموقف بإجراء تبديل عادي وقتما يريد. وسيكون الدوري الإنجليزي الممتاز أول دوري في العالم يستخدم تجارب تبديلات جراء الإصابة بالارتجاج الدماغي، بعد أن تمت الموافقة عليه في اجتماع المساهمين الأسبوع الماضي.

وستستمر التجارب حتى نهاية موسم 2020/2021 للدوري الإنجليزي، وسيتم استخدامها أيضا في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري سوبر السيدات. وسيكون متاحا استخدام التبديلات الإضافية في أول مباراة تقام في اليوم الأول لبداية التجارب، وهي المباراة التي تجمع بين آرسنال وأستون فيلا.