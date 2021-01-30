شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستدرج إنبى بالجبل الأخضر اليوم للهروب من مراكز القاع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره إنبى فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البترولى على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 13 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

وطالب عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبيه باستعادة الانتصارات لتعديل مركز الفريق في جدول الدوري، لاسيما بعد الانطلاقة السيئة للذئاب منذ بداية الموسم ، في المقابل طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى مشدداً على صعوبة المنافس الذى سيقاتل لحصد النقاط الثلاث .

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام انبى مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المقاولون العرب مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".