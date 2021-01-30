شكرا لقرائتكم خبر عن النني يقود تشكيل الأرسنال أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى كتيبة ميكيل أرتيتا للفوز بتلك المُباراة من أجل مواصلة الإنتصارات في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الرغبة في تحسين موقفهم في جدول البريميرليج والمُنافسة على البطولة، خلال لقاء مانشستر يونايتد اليوم السبت.

توقعت شبكة هوسكورد التشكيلة التي سيدفع بها المدرب أرتيتا المدير الفني لفريق الأرسنال. تشكيل الأرسنال المتوقع، في حراسة المرمى: بيرند لينو، وخط الدفاع: كيران تيرني، دافيد لويز، روب هولدينج، سيدريك سواريس، وخط الوسط: جرانيت شاكا، توماس بارتي، محمد النني، وخط الهجوم: اميل سميث رو، بوكايو ساكا، ألكسندر لاكازيت.

بينما توقعت شبكة هوسكورد التشكيلة التي سيدفع بها المدرب سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في المباراة. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع، في حراسة المرمى: دافيد دي خيا، وخط الدفاع: آرون وان بيساكا، فيكتور لينديلوف، هاري ماجوير، لوك شاو، وخط الوسط: فريد، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا، وخط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، إيدينسون كافاني.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق آرسنال المركز التاسع برصيد 30 نقطة.