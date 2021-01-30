شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراة هامة أمام وست هام يونايتد غدا الأحد عند الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجحت كتيبة الريدز في اللقاء الماضي بالفوز على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مما أدخل دفعة معنوية كبيرة على الفريق حامل لقب الموسم المنصرم، لتصحيح المسار خلال اللقاءات المقبلة، والإتجاه إلى قمة وصدارة البريميرليج للمنافسة على التتويج بلقب الدوري لهذه النسخة لحملة الدفاع عن لقبه.

ويحتل ليقربول قبل لقاء الغد، المركز الرابع برصيد 37 نقطة، حقق الإنتصار في 10 مباريات وتعادل سبعة وخَسر ثلاثة، ويطمح لتحقيق تلك الإنتصار المتتالي اليوم على حساب وست هام يونايتد ليرفع رصيده ويحسن مركزه إلى قمة الدوري.

على الجانب الآخر نادي وست هام يونايتد يتواجد في المركز الخامس برصيد 35 نقطة ويأتي خلف خصمه نادي ليفربول اليوم بفارق نقطتين فقط ويدخل اللقاء بكل تركيز وحماس للإنتقال إلى المربع الذهبي وسط الكبار للمنافسة على اللقب هذا الموسم، لذلك يستغل عامل الملعب اليوم لتحقيق الفوز وسيكون دافع كبيراً معنوياً لدي اللاعبين للإنتصار على نادي كبير بحجم ليفربول.

ويخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من، تشكيل ليفربول، حراسة المرمى: أليسون بيكر، والدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – ملنر – جوردان هندرسون – أندي روبيرتسون، والوسط: جورجينو فينالدوم – جيمس ميلنر – تياجو ألكانتارا، والهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

دكة البدلاء: كاومين كيلير – ريس ويليامز – ناثانييل فيليبس – كونستانتينوس تسيميكاس – كرتيس جونس – أليكس أوكسليد تشامبرلين – تاكومي مينامينو – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي. يذاع اللقاء على قناة بين سبورت 1.