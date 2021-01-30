شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة ارسنال ضد مانشستر يونايتد في الاسبوع 21 من الدوري الانجليزي، حيث يملك الارسنال قبل هذه المباراة 30 نقطة جمعهم من 20 مباراة ويحتل بهم المركز التاسع في ترتيب الدوري , أما فريق مانشستر يونايتد فيملك 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة ويحتل بهم مركز الوصافة في الدوري الانجليزي خلف المتصدر فريق ماشستر سيتي الذي يتصدر الدوري حاليا برصيد 41 نقطة.

المباراة ستقام الساعة 7:30 على استاد الامارات وتنقلها قنوات بي إن سبورتس beIN Sports التالية :

- beIN Sports HD 1

- beIN Sports HD 2

- beIN Sports HD 11

- beIN Sports 4K