شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد وراء انضمام السنغالي دياني لكتيبة وست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، التعاقد مع المهاجم السنغالي مباي دياني، على سبيل الإعارة من جالطة سراي التركي حتى نهاية الموسم. وقال لوك داولينج المدير الرياضي في وست بروميتش في بيان: ستسعد جماهيرنا بمشاهدة هذا اللاعب وأتمنى أن يسجل الأهداف التي نحتاجها للفوز بالمزيد من المباريات. الشيء الأكثر أهمية انه كان يتوق للعب معنا رغم مركزنا المتأخر.

وسجل دياني، 29 عاما، 11 هدفا في 18 مباراة مع جالطة سراي هذا الموسم. ويحتل وست بروميتش، المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز، مبتعدا برصيد 7 نقاط عن الأمان. وسجل الفريق 15 هدفا في 20 مباراة. يذكر أن جالطة سراي، ضم المهاجم المصري مصطفى محمد من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.