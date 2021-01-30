شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل معركة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على فريق أرسنال، اليوم السبت وذلك على إستاد الإمارت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي. يسعى فريق مانشستر يونايتد الفوز بتلك المباراة، بعد هزيمته أمام فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، في المقابل يريد نادي آرسنال مواصلة انتصاراته، من أجل الفوز باللقب هذا الموسم.

لعب مان يونايتد 20 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في 4 مباريات. ولعب الأرسنال 20 مباراة، فاز في 9 مبارايات، وتعادل في 3 مبارايات، ووقع في شباك الهزيمة في 8 مبارايات. تواجه الفريقين في 57 مباراة، فاز آرسنال في 16 مباراة، بينما حسم لصالح مان يونايتد في 24 مباراة، وخيم التعادل بينهم 17 مباراة. سجل الأرسنال 61 هدف في شباك مان يونايتد، بينما سجل مان يونايتد 78 هدف في شباك آرسنال. جدير بالذكر أن مان يونايتد يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الـ 9 برصيد 30 نقطة.