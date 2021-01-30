ليون يستعيد الصدارة موقتاً بفوز صعب على بوردو

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باريس: استعاد ليون الصدارة موقتاً بفوز صعب على ضيفه بوردو 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويدين بوردو بفوزه إلى مدافعه ليو دوبوا الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة إثر تمريرة من الدولي العاجي ماكسويل كورنيه.

وكان ليون البادئ بالتسجيل عبر الكاميروني كارل توكو ايكامبي في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة عرضية مرتدة من المدافع لوران كوسييلني فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (32).

وأدرك النيجيري صامويل كالو التعادل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (55)، قبل أن يفعلها دوبوا في الوقت القاتل.

وتلقى ليون ضربة موجعة في الدقيقة 21 بإصابة مدافعه البلجيكي جايسون ديناير بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الايمن فترك مكانه للعاجي سينالي ديومانديه.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليون الذي رفع رصيده إلى 46 نقطة واستعاد الصدارة مؤقتاً بفارق نقطتين أمام باريس سان جرمان وليل اللذين يلعبان الاحد مع لوريان وديجون على التوالي.

وأوقف ليون انتفاضة بوردو وألحق به الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي مونبلييه مع لنس، ومرسيليا مع رين.

ويلعب الأحد أيضا نيس مع سانت اتيان، وبريست مع متز، وستراسبورغ مع رينس، وانجيه مع نيم، ونانت مع موناكو.