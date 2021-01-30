شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يعسكر فى الغردقة قبل السفر إلى إسبانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحماس تسيطر على لاعبى منتخب التايكوندو خلال المعسكر المقام بالإسماعيلية استعدادا للسفر إلى إسبانيا الشهر المقبل، حيث يقيم اتحاد التايكوندو معسكرا بالغردقة يستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة القوام الأساسى لمنتخب كمثل هداية ملاك ونور حسين وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، بالإضافة إلى باقى لاعبى المنتخب.

وتقرر إقامة معسكر خارجى للاعبى المنتخب الوطنى فى إسبانيا خلال فبراير المقبل، فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام طوكيو خلال يونيو المقبل.

ويأتي المعسكر في الغردقة ليعقبه معسكر آخر خارجى في إسبانيا ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعى، والالتزام بالتعليمات الطبية خلال المعسكرين الداخلى أو الخارجى حفاظا على صحة وسلامة اللاعبين ، حيث يتواجد معهم حسن كمال رئيس اللجنة الطبية لمتابعة تنفيذ التعليمات بما يضمن السلامة للجميع .