شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة المصرى البورسعيدى ويستعد لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة المصرى تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وأغلقت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق، باب الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع أربع صفقات هم "محمد إبراهيم سوستة" لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، و"أحمد بوسكا" حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته، بجانب استعارة "أحمد صابر" مدافع إنبى لنهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع التنزانى "حميد ماو" لاعب إنبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر.

فى سياق آخر، أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى أن ناديه لم يتلقى أى عرض رسمى للتعاقد مع باسم مرسى كابتن الفريق سواء من الزمالك أو الاسماعيلى مؤكداً صعوبة التفريط فى اللاعب سوى بتواجد بديل قوى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" كل ما يثار فى وسائل الاعلام وتحديداً على ألسن الاندية الأخرى حول رغبتهم فى ضم باسم مرسى لايمت للواقع بصلة ، لم تصلنا أى عروض رسمية حتى هذه اللحظة للتعاقد مع كابتن الفريق".

ويضيف رئيس الإنتاج الحربى: " نحن فى موقف صعب بجدول الدوري ولن نوافق على رحيل أى لاعب وليس باسم مرسى فقط سوى بوجود بديل وبديل قوى وليس مجرد سد خانة حتى نستطيع تعديل وضعنا فى جدول المسابقة".

شارك باسم مرسي مع الانتاج الحربي في 49 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، استطاع باسم مرسي خلالهم أن يسجل 20 هدفاً وصنع 3 أخرين لزملائه بالفريق.