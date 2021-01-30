شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطيني بدر موسي يوقع عقود انضمامه لغزل المحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو فريق غزل المحلة توقيع الفلسطينى بدر موسى مهاجم فريق الإنتاج الحربى على عقود انضمامه للفريق اليوم، السبت، وإعلان الصفقة بشكل رسمى قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية استعدادا لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وافق اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، على إعارة الفلسطينى بدر موسى لاعب فريقه لصفوف غزل المحلة لنهاية الموسم، ويوقع اللاعب على العقد قبل الاستعداد لخوض أول مران مع الفلاحين، ويعد بدر موسى ثالث لاعب فلسطينى يتواجد فى الدورى المصرى الممتاز بداية من الموسم الجديد، حيث يتواجد كل من محمود وادى فى صفوف نادى بيراميدز، ومحمد صالح فى صفوف نادى المصرى البورسعيدى.

ويستعد فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصرى والمحدد لها الثانى من فبراير المقبل باستاد غزل المحلة، وذلك بعد تأجيل مباراة المحلة والاتحاد السكندرى بسبب عدد الإصابات بكورونا الموجودة بين صفوف الفريق السكندرى خلال الفترة الأخيرة.