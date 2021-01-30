شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: الإصابات خلصت على رامي ربيعة و زيزو لازم يقعد دكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، يذكّره بنفسه في أدائه بمباراة فريقه ضد الأهلي، بعد انتقاله من الزمالك للأهلي.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي بيفكرني بنفسي لما لعبت أول مباراة مع الأهلي ضد الزمالك ومكنتش في حالتي وخسرنا من الزمالك بجونين إيمانويل إيمونيكي ومحمد صبري، ولو كان مركّز كان جاب جونين في مباراة الأهلي".

وأضاف: "الزمالك فاز على المقاصة؛ لأنه لعب قدام فريق بيلعب كرة مفتوحة مش بيلعب دفاع منطقة، واللي يلعب جيم مفتح قدام الاهلي والزمالك هيشيل".

وتابع: "مفيش بديل مناسب لمصطفى محمد في الدوري المصري، وممكن يكون عمرو جمال البديل الوحيد ليه لأنه لاعب "هيدرز"، ولازم الزمالك يجيب مهاجم أفريقي أو من شمال أفريقيا عشان يشيل معاه".

واستطرد: "الزمالك لو كان ادى فرصة لأسامة فيصل من بعد مباراة الاهلي بالدوري مكنش احتاج يدور على بديل لمصطفى محمد".

وأردف: "أحمد سيد زيزو لازم يقعد على الدكة شوية في الزمالك؛ لأن مستواه مكنش حلو في الفترة الأخيرة، وكان زعلان لما طلع لشيكابالا في الماتش الأخير، ولو قعد شوية على الدكة هيتقرص ويرجع أقوى من الموسم اللي فات".

وعن تعاقد الإسماعيلي مع دراجان يوفتش قال: "هو اللي هينزل يلعب؟ القماشة اللي عنده وحشة.. وحسين السيد هو اللاعب الوحيد اللي معروف من الأسماء دي".

وعن اللاعبين الذين يهتم الزمالك بالتعاقد معهم أكد أن الزمالك يحتاج ضم محمد عبد العاطي من وادي دجلة، ومحمود رزق من الاتحاد السكندري، ومهاجم افريقي، وحمزة المثلوثي حرام يلعب على حازم إمام وأحمد عيد، وشادي حسين ينفع يلعب للزمالك؛ لأن كورته قريبة من الزمالك، ومعتقدش إن باسم مرسي هيرجع زي ما كان في الأول والإصرار والعزيمة اللي عنده هيخلصوا".

وأضاف: استبعاد رامي ربيعة من الأهلي طبيعي عشان فيه لاعيبة كتير في المركز ده زي بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وبيكهام وسعد سمير والإصابات خلصت على رامي ربيعة، وسفر وليد سليمان لتكريمه".