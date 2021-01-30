مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي “الموعد والمعلق والقنوات الناقلة”

يترقب جمهور الكرة السعودية ما ستسفر عنه قمة مباريات اليوم السبت 30 يناير 2021 بين الهلال والنصر في ديربي الرياض لحساب كأس السوبر السعودي نسخة 2020، والمقرر لها على ستاد الملك فهد الدولي دون حضور جمهور.

وتنقل مباراة الهلال والنصر عبر القناة السعودية الرياضية الأولى، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”، بالاضافة إلى القناة السعودية الرياضية الثانية، بصوت المعلق الرياضي السعودي “حماد العنزي”.

وتنطلق في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينيتش، 20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي تأسس سنة 1988، ويتسع لـ 70.000 متفرج، بطاقم تحكيم إيطالي بقيادة الحكم الدولي “دانييلي اورساتو”.

ويشارك الهلال في كأس السوبر السعودي، بصفته بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي 2020/2019 (الدوري السعودي وكأس ملك السعودية) فيما يلعب النصر المباراة بعد حصوله على الوصافة في المسابقتين.

ويسعى نادي الهلال لتحقيق لقبه الثالث في المسابقة، فيما يهدف نادي النصر إلى الظفر باللقب الثاني له على التوالي، في المسابقة التي تحمل نسختها السابعة هذا العام، بعد أول نسخة التي أقيمت عام 2013، وانتهت بفوز الفتح على الاتحاد 2/3.

يذكر أن الهلال حقق انتصارًا وحيدًا في مبارياته الست الأخيرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، لكنه مازال متربعًا على الصدارة بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه الشباب والأهلي.

أما الغريم النصر فاستعادة بعضاً من بريقه منذ إقالة البرتغالي فيتوريا كمدير فني للفريق، وأصبح يحتل المركز 6 برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.