سوق الانتقالات | الوداد يطلق سراح نجم الدين حتى نهاية الموسم

وافقت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي على طلب المدافع البديل في الفريق “إبراهيم نجم الدين” بالانتقال على سبيل الإعارة إلى نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2021/2020.

وخرج المدافع ذو الـ 28 ربيعًا من القلعة الحمراء، بحثاً عن دقائق لعب أكثر في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب فترات الموسم الماضي، والنصف الأول من هذا الموسم تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي، ليختار الدفاع الجديدي، كمحطة جديدة لمحاولة استعادة مستواه.

وشارك خريج مدرسة الرشاد البرنوصي في 14 مباراة فقط مع الوداد البيضاوي في الدوري المغربي INWI منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل عامين.

كما شارك إبراهيم نجم الدين في ثلاث مباريات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه فشل في انتزاع مكان أساسي مع المدرب التونسي المخضرم هذا الموسم.

يذكر أن نادي الوداد البيضاوي المغربي كان قد تعاقد مع نجم الدين في فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادماً من نادي الكوكب الرياضي المراكشي، بعد سقوط هذا الأخير لمصاف الدرجة الثانية من الدوري المغربي، لكنه سرعان ما غادر مركب محمد بن جلون، بعد موسم ونصف فقط بقميص نادي الوداد.