سوق الانتقالات | وكيل لاعبين يُحاول نقل سفيان رحيمي من الرجاء إلى الفتح أو العين!

تعرف منافسات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقامة حاليًا في الكاميرون تألق منتخب المغرب بقيادة جناح نادي الرجاء البيضاوي “سفيان رحيمي” ما جعل وكلاء أعمال مغاربة يستغلون التألق الواضح له، وعرض اسمه على أندية الخليج العربي في السعودية والامارات وقطر للتعاقد معه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب وصف صحيفة المنتخب المغربية، قام وكيل لاعبين مغربي شهير، ومعروف عنه نقل أكبر نجوم الدوري المحلي إلى الأندية الخليجية، بعرض سفيان رحيمي على عدة أندية من بينهم “الفتح السعودي والعين الاماراتي”، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وسببت تلك الأنباء في غضب عارم من جماهير النسور الخضر، لا سيما وأن إدارة الرجاء مُترددة من اتخاذ القرار النهائي ولم تظهر بعد رفضها أو نفيها لهذه الأنباء لوسائل الإعلام المحلية.

ويقدم رحيمي عروضاً قوياً رفقة منتخب المدرب الحسين عموتة، إذ حصل على رجل المباراة في مباراتين من أصل ثلاث في دور مجموعات كأس الأمم الافريقية للاعبين المحليين، مساهماً في تأهل أسود الأطلس كأول لمجموعته برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل.

وكان سفيان رحيمي أبرز لاعبي الرجاء البيضاوي المغربي طيلة الموسم الرياضي المنقضي 2019/2020، وساهم رفقة محسن متولي، و الكونغولي بين مالونجو ولاعبين آخرين، في قيادة الرجاء للتتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2013، وبلوغ دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ 2005.

كما ساعد سفيان رحيمي النادي البيضاوي على بلوغ نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية (البطولة العربية)، حيث سيواجهون الاتحاد السعودي في وقت يحدد لاحق.