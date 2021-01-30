الاهلي والزمالك ينصران الدوري المصري على السعودي والمغربي

انتصر الدوري المصري الممتاز في صراعه على زعامة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الدوري السعودي والدوري المغربي، ويعود الفضل إلى ما حققه الثنائي “الأهلي والزمالك” على الصعيد القاري خلال الأعوام القليلة الماضية.

وحصل نادي الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي مطلع عام 2020 أمام الترجي الرياضي التونسي، وخسر نادي بيراميدز المصري نهائي البطولة ذاتها أمام بركان في الرباط عام 2020، كما ترشح الزمالك مع مواطنه “الأهلي” إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

وجاء الدوري المصري الذي ترعاه شركة We Telecom Egypt في المركز الأول على مستوى الوطن العربي، وفق الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء (IFFHS)، والذي أعلن التصنيف الدولي للدوريات عبر العالم عن عام 2020، تحديداً في الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.

وتفوق الدوري المصري We، على الدوريات العربية الأخرى التي طالما نافسته على هذه المكانة، لا سيما الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين)، والدوري المغربي للمحترفين INWI، وذلك بسبب النتائج المبهرة للفرق المصرية خارجياً، على النقيض من نتائج الهلال والنصر خلال عام 2020 في دوري أبطال آسيا، ونتائج الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا.

واحتل الدوري المصري المركز 15 عالمياً، متقدماً 15 مركز عن تصنيف العام الماضي، الذي احتل فيه المركز 30 على مستوى العالم، متفوقاً على الدوري المغربي الذي تراجع للمركز 33 عالمياً، والثالث عربياً، بعد أن كان في المركز 17 عالمياً في تصنيف عام 2019، فيما تقدم الدوري السعودي للمحترفين مركز واحد واحتل المركز 31 عالمياً، بعد أن كان في المرتبة 32 خلال العام الماضي.

على المستوى العالمي، تقدم الدوري الايطالي لصدارة التصنيف العالمي، ليصبح الأول عالمياً، متفوقاً على الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تراجع للمركز الثاني، في حين جاء الدوري البرازيلي ثالثاً متفوقاً على الدوري الاسباني الرابع و الدوري الألماني صاحب المركز الخامس.

والتالي أفضل 5 دوريات عربية في العام 2020 :

1 الدوري المصري، الأول عربياً، 15 عالمياً، برصيد 534 نقطة.

2 الدوري السعودي، الثاني عربياً، 31 عالمياً، برصيد 372.5 نقطة.

3 الدوري المغربي، الثالث عربياً، 33 عالمياً، برصيد 361.5 نقطة.

4 الدوري التونسي، الرابع عربياً، 36 عالمياً، برصيد 347.5 نقطة.

5 الدوري الإماراتي، الخامس عربياً، 53 عالمياً، برصيد 265 نقطة.