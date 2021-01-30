HeSport المغربي يحتفل برفض الفيفا لملف رئيس الاتحاد الجزائري في الانتخابات

غمرت السعادة الإعلام المغربي على مدار الساعات القليلة الماضية، فور إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رفض ملف ترشيح رئيس الاتحاد الجزائري “خير الدين زطشي” في مجلس الفيفا.

وبرز احتفال الإعلام المغربي في الموقع الأول بالبلاد Hespress بالاضافة إلى نسخته الرياضية HeSPORT والذي قال “تم رفض ملف ترشيح خير الدين زطشي لمنصب عضو في اللجنة التنفيذية لأعلى جهاز في كرة القدم في العالم”.

وأضاف تقرير موقع Hesport “المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، أكد في تصريحات إعلامية رفض ملف زطشي بسبب إحدى السقطات الإدارية التي تعرض لها أثناء فترة رئاسته لنادي بارادو الجزائري في القضية المرتبطة بمباراة نديه وجمعية الشلف”.

وكانت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة الجزائرية أثناء فترة رئيس الاتحاد الجزائري السابق “محمد روراوة”، قد عاقبت خير الدين زطشي آنذاك بالإيقاف لمدة 6 أشهر، منها ثلاثة أشهر غير نافذة، مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار جزائري.

وأوضح تقرير هسبورت المغربي أنه تم معاقبة زطشي في ذلك الوقت، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مختلف وسائل الإعلام الجزائرية، والتي انتقد فيها رئيس الرابطة الجزائرية لكرة القدم “محفوظ قرباج”.

وكان خير الدين زطشي قد انتقد محفوظ قرباج، بسبب رفض الأخير طلب إدارة نادي بارادو، بقيادة زطشي حينها، بنقل مكان المواجهة التي جمعته بأولمبي الشلف.

وبعد رفض ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي “فيفا” قدم زطشي استئنافًا، حيث من المرجح أن يتم البت في موضوع الاستئناف في غضون 10 أيام.

في سياق متصل، وافق الفيفا على ملف ترشيح نائب الكاف ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم “فوزي لقجع” لمجلس الفيفا في الدورة القادمة.