- 1/2
- 2/2
تضاعفت عمليات بحث جمهور كرة القدم المصرية عمومًا والأهلي خصوصًا، على تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، منذ اعلان مسؤولي شبكة بي إن سبورتس لخبر بث مباراة الاهلي المصري والدحيل القطري في دور الـ 8 من بطولة كأس العالم للأندية 2020 دون تشفير “مجانًا”.
وراعت إدارة بي إن سبورتس الظروف الراهنة لفيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19” بالتعجيل في إعلان قرار نقل المباراة عبر البث المباشر المفتوح قبل 6 أيام من المباراة، بهدف المساعدة في تخفيف الازدحام بالمقاهي والأماكن العامة أثناء المباراة، لا سيما في المدن المصرية.
وحددت اللجنة المحلية المنظمة لمونديال الاندية نسبة حضور الجمهور في المباريات بـ 30٪ فقط من سعة ملعبي “أحمد بن علي المونديالي والمدينة التعليمية”.
وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بجدولة موعد مباراة الاهلي والدحيل، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير 2021، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.
التالي تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sports HD على القمر الصناعي نايل سات
- القمر: النايل سات
- التردد: 12765 أو 11054
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3
- إشارة ارسال البث DVB-S2
- معدّل تردد الموجة 8PSK
تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sports HD على قمر سهيل سات
- القمر الصناعي: سهيل سات 26 شرق
- التردد: (ميجا هرتز) 11547 أو 11566
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 2/3
- إشارة ارسال البث: DVB–S2
- معدّل تردد الموجة: 8PSK
كانت هذه تفاصيل خبر ما هو تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والدحيل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.