ما هو تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والدحيل؟

تضاعفت عمليات بحث جمهور كرة القدم المصرية عمومًا والأهلي خصوصًا، على تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، منذ اعلان مسؤولي شبكة بي إن سبورتس لخبر بث مباراة الاهلي المصري والدحيل القطري في دور الـ 8 من بطولة كأس العالم للأندية 2020 دون تشفير “مجانًا”.

وراعت إدارة بي إن سبورتس الظروف الراهنة لفيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19” بالتعجيل في إعلان قرار نقل المباراة عبر البث المباشر المفتوح قبل 6 أيام من المباراة، بهدف المساعدة في تخفيف الازدحام بالمقاهي والأماكن العامة أثناء المباراة، لا سيما في المدن المصرية.

وحددت اللجنة المحلية المنظمة لمونديال الاندية نسبة حضور الجمهور في المباريات بـ 30٪ فقط من سعة ملعبي “أحمد بن علي المونديالي والمدينة التعليمية”.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بجدولة موعد مباراة الاهلي والدحيل، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير 2021، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

التالي تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sports HD على القمر الصناعي نايل سات

القمر : النايل سات

النايل سات التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sports HD على قمر سهيل سات