بين سبورت تستبعد المعلق المصري من مباراة الاهلي والدحيل، والدراجي المُرشح الأكبر!

استبعد مسؤولو قنوات بين سبورت القطرية المعلق المصري من المشاركة في التعليق على مباراة الاهلي والدحيل في ثاني مباريات بطولة كأس العالم للاندية 2020 المقرر انطلاقها على الأراضي القطرية يوم 4 فبراير 2021.

وعلم الخليج 365 من مصادره في قطر، عدم نية الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بي إن سبورتس” تطبيق نظام القناة الصوتية الأولى والقناة الصوتية الثانية على مباراة الاهلي والدحيل، بهدف تفادي تهمة التحيز لأحد الطرفين.

وأكد نفس المصدر تخصيص قناة صوتية واحدة فقط في البث المباشر للمباراة، والمقرر إذاعتها بالمجان عبر القناة المفتوحة لـ بي إن سبورتس بالقمر الصناعي نايل سات بالإضافة لقناة HD1.

وتواصل بين سبورت بهذا القرار، تمسكها بالسياسة الجديدة في تغطية المباريات العربية في المسابقات الكبرى عن طريق إلغاء خاصية القناة الصوتية الثانية واستبعاد المعلقين من نفس الجنسية.

وأنتقدت إدارة القناة من قبل الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي بعد استبعاد المعلقين المصريين أمثال “علي محمد علي وأحمد عبده وأحمد فؤاد وأحمد الطيب” من التعليق على اللقاء، والاعتماد على المعلق التونسي “عصام الشوالي“.

الدراجي المُرشح الأكبر

بعد استبعاد المعلق المصري والمعلق القطري من هذه المباراة الحساسة، تُفاضل حاليًا إدارة بين سبورت ما بين المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” والثنائي التونسي “رؤوف خليف وعصام الشوالي”.

لكن يبقى حفيظ دراجي الأقرب للتعليق على هذا اللقاء وبدرجة أقل رؤوف خليف، مع استبعاد الشوالي بعدما عَلق على مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حاول خلالها استعادة شعبيته بين جمهور الأهلي بترديد عبارة “القاضية ممكن” عندما سجل محمد مجدي أفشة هدف فوز المارد الأحمر على الزمالك في الدقائق الأخيرة.

جدير بالذكر أن الدحيل كان قد تأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ 8 بكأس العالم للأندية 2020 بشكل تلقائي عقب انسحاب بطل أوقيانوسيا “أوكلاند سيتي”.

وسيترشح الفائز من مباراة الأهلي والدحيل لملاقاة بطل دوري أبطال أوروبا “بايرن ميونخ” في مباراة نصف النهائي يوم الاثنين 8 فبراير 2021 في تمام الساعة 18:00 جيرينيتش، 20:00 مصر.