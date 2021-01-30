شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يحدد موعد رحيله عن المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ النادي المصري البورسعيدي، رحيل لاعبه كريم العراقي، ظهير أيمن المنتخب الأولمبي، إلى ما بعد أولمبياد طوكيو الصيف المقبل. وتلقى العراقي عدة عروض للرحيل في يناير الجاري، من بينها أحد الأندية الفرنسية بجانب عروض مصرية لشراء عقده.

وقال العراقي، في تصريحات متلفزة: اتفقت مع إدارة النادي على تأجيل النظر في العروض إلى ما بعد الأولمبياد. وأضاف: أملك بالفعل عروضا أوروبية ومصرية، لكنني فضلت البقاء هذا الموسم، خاصة أن الفريق بحاجة لخدماتي وهناك هدف لنا في الفريق، وهو التواجد في المربع الذهبي.