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تعرف على رسالة مصطفى محمد الأخيرة لجماهير الزمالك

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مصطفى محمد رسالته الأخيرة لجماهير الزمالك، عقب انتقاله لجماهير جالطة سراي، بداية من يناير الجاري، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم. وقال لاعب جالطة سراي، ‏أشكر كل جماهير نادي الزمالك على الدعم والحب الذي رأيته منهم، ولن أنسى فضلكم علي بعد الله فيما وصلت له، وإن شاء الله أرفع اسم نادي الزمالك في الخارج وأكون عند حسن ظنكم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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