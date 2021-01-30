شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة مصطفى محمد الأخيرة لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مصطفى محمد رسالته الأخيرة لجماهير الزمالك، عقب انتقاله لجماهير جالطة سراي، بداية من يناير الجاري، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم. وقال لاعب جالطة سراي، ‏أشكر كل جماهير نادي الزمالك على الدعم والحب الذي رأيته منهم، ولن أنسى فضلكم علي بعد الله فيما وصلت له، وإن شاء الله أرفع اسم نادي الزمالك في الخارج وأكون عند حسن ظنكم.