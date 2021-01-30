شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد مباراتين لفريق مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مواعيد جديدة لمباراتي مانشستر يونايتد، المقررتين أمام وست بروميتش وإيفرتون. وتم الكشف عن أن مباراة الدور الخامس، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد وست هام، ستقام يوم الثلاثاء 9 فبراير عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وتم نقل مباراتنا في البريميرليج ضد إيفرتون، والتي كانت مقررة قبل 24 ساعة، يوم الاثنين 8 فبراير، إلى السبت 6 فبراير، وتم نقل مباراة وست بروميتش، من السبت 13 فبراير إلى الأحد 14 فبراير. ويلتقي مانشستر يونايتد غريمه آرسنال، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21 للبريميرليج.