شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للتدريبات استعدادًا للمصرى ومسحة طبية قبل المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق البنك الأهلى بقيادة محمد يوسف إلى التدريبات الجماعية عقب الراحة لمدة 24 ساعة التي منحها للاعبين عقب الهزيمة من طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يخضع لاعبو فريق البنك الأهلى والجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لإجراء مسحة كورونا قبل أنطلاق المران ويخضع الثنائى كريم بامبو والبوركينى محمد كوفى لاختبار طبى قبل خوض التدريب استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى في الدورى المصرى حيث تعرض كريم بامبو للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام طلائع الجيش أمس بينما يشتكى محمد كوفى بجزع في الرباط الداخلى للركبة.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء القادم ضمن مباريات الجولة الحادية العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 8 نقاط حيث فاز في مباراة واحدة والهزيمة في أربع لقاءات والتعادل في 5 مباريات.