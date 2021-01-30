شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: بدأت مهمتي مع أسوان بـ9 لاعبين.. وتوقعت النتائج السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد سامى الشيشينى مدرب أسوان السابق كواليس معاناته فى أبناء الجنوب قبل رحيله عن الفريق، وتفاصيل البداية الصعبة له مع الفريق الجنوبي.

وقال الشيشينى فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس، فى الساعات الأولى صباح اليوم السبت: " فترة إعدادى مع أسوان كان يتواجد 9 لاعبين فقط، وأبلغت إدارة أسوان بأن الفريق سيعانى فى أول 5 مباريات".

سامى الشيشينى رحل عن أسوان بعد 7 جولات من الدورى، ليخلفه علاء عبد العال فى قيادة الفريق. وقاد الشيشينى أسوان فى ست مباريات استطاع خلالها تحقيق الفوز فى أول مباراتين فقط، وخسر فى الأربعة الأخيرة.

وكان الشيشينى قد تولى مسؤولية تدريب الفريق فى بداية الموسم الحالى خلفاً للمدرب المستقيل أحمد كشرى الذى قاد الفريق لتفادى الهبوط الموسم الماضي

وتابع الشيشيني: "أكثر من لاعب رحل عن أسوان قبل بداية الموسم، وكنا منتظرين القيد لضم لاعبين وتدعيم الفريق ولكن اضطررنا فى النهاية للتعاقد مع لاعبين بشكل حر، على قدر المتاح".

وأردف: فترة الإعداد لم تكن كبيرة، واتفقت مع مسئولى الفريق على عدم انتظار نتائج جيدة قبل مرور خمس مباريات على الأقل، قائلا: فزنا فى أول مباراتين، وهذا كان غير متوقع، وكنت أعلم أننا سوف نتراجع فى النتائج مجددا، لأنى أعلم إمكانيات فريقى جيدا، "والمدرب اللى ميعرفش إمكانيات فريقه مبيعرفش كورة".

وأكد الشيشيني: تعرضنا لضغط مباريات كبير، لا يتحمله أى ناد، قائلا: طلبت منى الإدارة تقديم الاستقالة لحفظ ماء وجهى، ولكنى رفضت كى أتمكن من الحصول على الشرط الجزائى، وأيضا هناك بنود الآن تمنع أى مدرب أن يتقدم باستقالته من التدريب مرة أخرى فى نفس الموسم، وبالفعل تمت إقالتى وحصلت على مستحقاتى، أتعامل مع مسئولين محترمين.

وختم: وصل لى عروض خلال وجودى مع أسوان من خارج مصر ولكنى رفضتها لأننى كنت مركزا مع فريقي.‎