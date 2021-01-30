شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء مانشستر يونايتد والأرسنال والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض مانشستر يونايتد، اليوم السبت، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، مباراة هامة أمام نظيره الأرسنال المحترف في صفوفه محمد النني على أرض ملعب الإمارات، ضمن إطار الإسبوع الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز،

وخطف المان سيتي الصدارة من يد مانشستر يونايتد حين خسر أمام شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ليصبح الآن بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة، ويعمل بقوة للعودة للصدارة من بوابة آرسنال. وتذاع المباراة على قناة BeIN Sports HD 1