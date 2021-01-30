شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لمدرب الإسماعيلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تعاقده رسميًا مع البوسني درجان يوفيتش كمديرًا فنيًا للدراويش خلال المرحلة القادمة.

ويعتبر يوڤيتش هو مدير فني بوسني مواليد ١٩ يوليو ١٩٦٣(٥٧ عام)، المدير الفني السابق لنادي برميرو دي اوغوستو الانجولي والمدير الفني الاسبق لاندية باجا البوسني، ساراهجيفو البوسني، زفيجيستا البوسني، ونادي جرينيجيسكي البوسني.

حقق المدرب البوسني الدوري الانجولي ٣ مرات اعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ وكاس انجولا مرتين اعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ وكاس السوبر الانجولي ٢٠١٩، كما حقق الدوري البوسني موسم ٢٠٠٨ وكاس البوسنا موسم ٢٠٠٧.

كما شارك مع برميرو دي اوغوستو في دوري ابطال افريقيا موسم ١٩-٢٠ وخرج من دور ال مجموعات بعد الحصول على ٤ نقط من اصل ١٨ نقطة بعد التعادل في ٤ مباريات والخسارة في ٢، شارك اجمالا في ١٠ مباريات في دوري ابطال افريقيا حقق الفوز مرة واحده، تعادل في ٤ مرات وخسر ٣ مرات.

ويقع المدرب البوسني في الترتيب الـ ٢٢٣٢ على مستوي اوروبا حاليا واعلي ترتيب وصل له المدرب كان في عام ٢٠٢٠ محتلا الترتيب ٨٣٣.