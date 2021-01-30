شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة علي أبو جريشة للاعبي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص على أبوجريشة، عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلي خلال اجتماعه بلاعبي الفريق الأول، على طمئنتهم على حل كل مشكلاتهم خلال الأيام المقبلة، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير عوامل الراحة من أجل التركيز فقط فى الملعب و تحقيق نتائج إيجابية.

وطالب أبوجريشة لاعبي الإسماعيلي بضرورة مصالحة جماهيرهم خلال المباريات القادمة خاصة، وأن النتائج لا تتناسب مع الأسماء الموجودة بالفريق، مشددا على أن الإسماعيلي اسم كبير وعليكم الحفاظ على هذا الاسم العريق الذى أخرج نجوم تعيش فى أذهان جماهير الكرة و حفرت أسمائها فى تاريخ الكرة المصرية.