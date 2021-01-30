شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر، خلال الفترة من 4 إلى 22 فبراير المقبل. ونجح الأهلي في التأهل لمونديال الأندية بعد إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على مواطنه الزمالك في نهائي البطولة بالقاهرة (2-1).

وقال موسيماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم (قطر 2022)، عقب وصول بعثة الأهلي الجمعة، إنه سعيد بالمشاركة في البطولة التي يتواجد بها الكثير من أبناء الجالية المصري. وأكد موسيماني «سعداء بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي بقطر، حيث يقيم الكثير من أبناء الجالية المصرية من مشجعي النادي الأهلي.

ويستهل الأهلي مبارياته في البطولة يوم الخميس المقبل بمواجهة الدحيل، عقب مباراة أوسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي- كونكاكاف. وأضاف: يتطلع فريقنا إلى دعم ومؤازرة جماهيره في المباراة التي سنخوضها أمام نادي الدحيل القطري الخميس المقبل«. وتابع موسيماني:»لا شك أن هذه المباراة ستشكل اختبارا مهما في سعينا للتأهل إلى الدور قبل النهائي، ومواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا.