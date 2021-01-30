شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يكشف الستار عن قيمة التعويض لفرانك لامبارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة «ذا صن»، البريطانية، أن لامبارد حصل على تعويض مادي قدره مليوني إسترليني، من فريقه السابق تشيلسي الذي رحل عن خلال الأيام القليلة الماضية لسوء نتائجه مع البلوز.

واعتاد جمهور تشيلسي على قلة صبر مالك النادي رومان أبراموفيتش، فيما يتعلق بالمدربين، فشكلت إقالة لامبارد، التغيير الـ14 في الجهاز الفني للنادي اللندني، في عهد رجل الأعمال الروسي. ومن بين المدربين الذين تمت إقالتهم، لم يحصل اثنان فقط على تعويض مالي هما رفائيل بينيتيز وجوس هيدينك، مرتين.