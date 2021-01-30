شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع نيويورك يعوض فان دايك في كتيبة ليفربول خلال معركة البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة "إي إس بي إن"، إن ليفربول مهتم بضم مدافع نيويورك ريد بولز، أرون لونج، من أجل تعويض الغيابات التي ضربت دفاعه هذا الموسم. ويغيب عن صفوف ليفربول كل من فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب، واضطر كل من فابينيو وجوردان هندرسون للعب في عمق الدفاع خلال مجموعة من المباريات. وكان مدرب ليفربول يوجن كلوب، قد اعترف بأن ناديه سيواصل السعي من أجل التعاقد مع مدافع قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية يوم الإثنين المقبل.