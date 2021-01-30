شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الإسماعيلي وبيراميدز والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره الإسماعيلي اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. تقام مباراة بيراميدز والإسماعيلي، على استاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من المسابقة المحلية.

بيراميدز يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط. وتنطلق أحداث مباراة بيراميدز والإسماعيلي في تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة. تنقل مباراة بيراميدز والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورتس 1.