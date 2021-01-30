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كيليان مبابي يطيح بمحمد صلاح من كتيبة ليفربول

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «قنال بلس» الفرنسية، أن ليفربول يتصدر مفاوضات ضم كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، وفريق باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الشبكة، أن النادي الإنجليزي اقترب بشدة من التعاقد مع النجم الفرنسي، متفوقا على نظيره الإسباني، الذي يحاول خطف الجوهرة الفرنسية خلال الصيف المقبل تعويضا للراحل ، نجم ريال مدريد السابق، ويوفنتوس الحالي.

وأكد التقرير أن ليفربول قد يضحي بنجمه المصري محمد صلاح، من أجل ضم مبابي في الصيف المقبل، بالرغم من أن صلاح مرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي لصيف 2023، ويبدو أن مفاوضات تجديد عقده لا تسير بالشكل الأفضل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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